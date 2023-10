Vídeo: Mulher surta e atropela várias pessoas durante briga por vaga de estacionamento

Brasil – Uma mulher atropelou várias pessoas, na noite desta quarta-feira (11), após brigar por uma vaga no estacionamento de um salão de beleza em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança mostram o momento em que a agressora avança o veículo duas vezes contra as vítimas.

Testemunhas relataram que a confusão começou porque a mulher, que não era cliente do salão, resolveu estacionar o carro ali. A discussão durou alguns minutos, e a motorista teve a oportunidade de ir embora, no entanto, ela insiste em empurrar o carro contra clientes do estabelecimento.

Diante das ofensas da mulher, as pessoas que estavam no salão começaram a trocar empurrões com ela. Em seguida, ela entra no carro e começa a confusão a fim de atropelar as vítimas.

Com o carro em marcha à ré, o grupo foi atingido. Em seguida, a mulher acelera novamente o automóvel, mas dessa vez para frente, e bate em mais dois carros que estavam estacionados ao lado do dela em frente ao salão. Pelo menos três pessoas ficaram feridas.

Dentro do carro dela estava uma criança, filha da mulher, que provocou os atropelamentos e colisões. A Polícia Civil vai analisar as imagens para saber quais crimes a mulher cometeu.

Veja o vídeo:

Em briga generalizada motorista atropela várias pessoas m estacionamento; veja vídeo. pic.twitter.com/7Kmvtv1VU4 — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 12, 2023

*Com informações do portal CM7

