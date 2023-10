Carro usado em assalto ocorrido em Itacoatiara é apreendido em Manaus

No interior do veículo, os policiais apreenderam entorpecentes, e um homem de 32 anos foi preso

Um veículo modelo Cobalt, usado na fuga de um assalto ocorrido em Itacoatiara, interior do Amazonas, foi apreendido em Manaus pela Polícia Militar, após ser monitorado por agentes do “Paredão”. O condutor, um homem de 32 anos, foi preso após os policiais encontrarem porções de cocaína e maconha dentro do carro.

Após terem sido acionados pela Polícia Civil de Itacoatiara, os operadores do “Paredão” passaram a monitorar o retorno do veículo em Manaus. Durante o monitoramento, as equipes conseguiram localizar o carro na capital.

A interceptação do carro foi realizada por policiais da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) por volta das 18h40, na Avenida Mário Ypiranga, nas proximidades do bairro Parque 10, na zona centro-sul de Manaus.

Durante a busca veicular e pessoal, foram encontradas substâncias entorpecentes com o condutor. Ao todo, foram apreendidas seis porções de cocaína, duas porções médias de maconha, dois celulares, R$240 e o carro.

Aos policiais, o suspeito informou apenas que havia dirigido o veículo para o principal envolvido no assalto praticado horas antes em Itacoatiara.

O suspeito foi preso e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi apresentado pelo crime de tráfico de drogas. As investigações sobre o envolvimento do preso no roubo em Itacoatiara estão sendo conduzidas pela Delegacia daquele município.

