Preço da gasolina sobe e ultrapassa R$ 6 em Manaus

Manaus (AM) – O preço dos combustíveis voltou a subir em Manaus. Conforme a pesquisa semanal, divulgada pelo Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor do estado do Amazonas (Procon-AM), o litro da gasolina que estava sendo vendido por R$5,99 em alguns bairros da capital amazonense, passou a ser vendido por R$6,49, o acréscimo de mais de 8% em apenas uma semana.

A média do preço da gasolina atualmente está R$5,97 em 61 bairros da capital amazonense. O Procon-AM realiza todas as semanas pesquisas de preço em postos de combustíveis de Manaus. A pesquisa tem o objetivo de dar ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto ao preço e ofertas dos produtos e serviços, conforme dispõe a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC) em seus arts. 4o e 6o, incisos II e III.

Além disso, a ação visa incentivar a promoção da livre concorrência e coibir as práticas de infrações à ordem econômica praticados no mercado como, por exemplo, o cartel de preços. Também é possível consultar o preço do combustível na plataforma Busca Preço, da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), e o preço vendido em cada um deles.

Confira os bairros em que houve aumento e o preço encontrado:

Aleixo – R$ 6,49

Adrianópolis – R$ 6,49

Antônio Santo – R$ 6,49

Cachoeirinha – R$ 6,49

Cidade Nova Cidade – R$ 6,49

Monte das Oliveiras – R$ 6,49

Morro da Liberdade – R$ 6,49

N.S. das Graças R$ 6,49

Santa Etelvina – R$ 6,49

São Jorge – R$ 6,49

O etanol foi o combustível que sofreu um aumento significativo neste mesmo período, obteve um reajuste comparando ao valor vendido na semana passada. Antes era encontrado sendo vendido por até R$ 3,74, em alguns postos de combustíveis na cidade, agora o consumidor pode encontrar por no mínimo R$ 4,55 até R$ 4,79. A média do preço do etanol passou a ser R$ 4,48 em 61 bairros da capital amazonense.

A equipe de reportagem do Em Tempo entrou em contato com a Refinaria da Amazônia (Ream). Em nota, a refinaria destacou que não promoveu nenhum aumento no preço dos combustíveis nessa semana. A equipe de reportagem entrou em contato com o SindiCombustível-AM, mas não teve não obteve retorno.

