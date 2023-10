Sindicato divulga 5 empresas que vão antecipar férias coletivas no Distrito de Manaus; confira

Por falta de insumos para produção na indústria devido à seca no Amazonas, a Zona Franca de Manaus deve ser impactada com a antecipação de férias coletivas para, ao menos, 15 mil trabalhadores. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal-AM), Valdemir Santana, divulgou nomes de cinco empresas que irão antecipar o recesso. Veja abaixo.

“Eu só posso divulgar apenas de algumas empresas que autorizaram a liberar os nomes, devido um acordo entre a entidade e as essas companhias”, disse Santana.

As empresas são:

TP Vision,

Yamaha,

Samsung,

I-Sheng,

Philco.

Nesta quarta-feira (18), a Samsung foi a primeira empresa a informar oficialmente que irá antecipar as férias coletivas para 1,5 mil colaboradores das linhas de TV, áudio e ar-condicionado, no período de 30 de outubro a 14 de novembro.

A Yamaha, inicialmente, havia informado que iria reduzir produção, mas durante a noite de quarta confirmou que antecipará o período de férias coletivas, originalmente previsto para o mês de dezembro, para o período de 1ª a 10 de novembro de 2023, como medida de adequação da produção à disponibilidade de insumos. A empresa não informou a quantidade de colaboradores.

As outras empresas ainda não informaram os períodos e quantos trabalhadores devem ser impactados.

