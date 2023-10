VÍDEOS: Motorista de aplicativo é sequestrado e colocado dentro de porta-malas em Manaus

Manaus (AM) – Um motorista de aplicativo, não identificado, foi resgatado, na madrugada de sexta-feira (20) para sábado (21), após ser sequestrado e colocado dentro do porta-malas do próprio carro, na Avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Durante a ação, um homem foi preso e dois adolescentes apreendidos.

Segundo informações da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), foi notificada que um carro, de cor vermelha, placa PHN-8738, havia sido roubado por três criminosos armados, na Autaz Mirim.

O veículo foi cercado pela equipe policial e os suspeitos acabaram colidindo o carro. O motorista foi encontrado dentro do porta-malas e armas foram apreendidas. O caso foi encaminhado para o 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Confira os vídeos do momento:

