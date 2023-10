VÍDEO: Homem algemado engana policiais e sai correndo de viatura

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem algemado consegue escapar dos policiais. O caso aconteceu na quinta-feira (19) em Teixeira Soares, nos Campos Gerais do Paraná. As informações são do site RIC.

No vídeo, aparecem duas viaturas paradas e pelo menos cinco policiais ao redor do suspeito, que havia sido preso por furto. O detido estava sendo encaminhado para a viatura, quando fez menção de entrar no carro dos policiais e saiu correndo.

Os agentes saíram correndo e conseguiram prendê-lo. A imagem mostra também duas viaturas quase batendo de frente para perseguirem o suspeito.

