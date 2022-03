Festival de arte gospel deve entrar no calendário oficial de eventos de Manaus

Manaus (AM)- O Plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei n⁰ 131/21 que inclui o Festival Gospel de Arte de Manaus (FEGAM) no calendário oficial de eventos da cidade de Manaus. A matéria segue agora para sanção do prefeito David Almeida.

De autoria do vereador Raiff Matos (DC), o projeto estabelece que o evento será realizado na terceira semana de novembro, durante três dias.

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) ficará com a responsabilidade de criar meios para a realização do evento como forma de integrar as famílias cristãs nas festividades oficiais da capital amazonense.



“Conto com a sanção do prefeito David Almeida para que o PL vire lei e a gente tenha em breve esse evento para mobilizar artistas do segmento gospel. Vai contar com música, teatro, artes plásticas e recitação de salmos com premiação aos primeiros colocados. São milhares de famílias que se sentirão incluídas nas comemorações oficiais da cidade”, comemorou o vereador.

Segmento em expansão

O objetivo do Festival é estimular a produção cultural no segmento gospel. Esse segmento inclusive vem crescendo sua participação no mercado mundial.Durante a pandemia, o segmento experimentou um boom. Segundo dados fornecidos pela Deezer, a playlist Top 50 Gospel, principal do gênero na plataforma, cresceu 23% em reproduções e 11% em ouvintes.

No Spotify, a música gospel já apresentava rápida ascensão antes mesmo da pandemia. Em 2019, o estilo cresceu 44% em número de ouvintes, percentual menor apenas que o da música sertaneja. A plataforma tem destaques com a Sucessos Gospel, uma das cinco playlists mais ouvidas do Spotify, e a Louvor & Adoração, playlist de worship mais popular do mundo.

As estatísticas mostram que o número de evangélicos vem crescendo em progressão geométrica em todo o país e Manaus não está fora dessa realidade. A estimativas apontam que atualmente mais de 30% da população brasileira se diz evangélica.

Segundo o último Censo, de 2010, 22,2% dos brasileiros se disseram evangélicos, o que corresponde a 42,3 milhões de pessoas. Uma evolução de mais de 60% em relação ao Censo de 2000, quando eram 15,4%. Em 1991, o percentual de evangélicos era de 9% e, em 1980, de 6,6%.

*Com informações da assessoria

Fotos: Reprodução e Joelma Sanmelo

Edição Web: Bruna Oliveira