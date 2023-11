VÍDEO: homem mata morador de rua a facadas na frente de criança

Após o assassinato, o autor sai do local com a mão ensanguentada na direção de sua filha

Após uma discussão, um homem de 41 anos matou a facadas um outro, de 29 anos e em situação de rua, em frente a um supermercado em Blumenau (SC), no fim da tarde desta sexta (3). Os nomes dos dois não foram divulgados pela polícia.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem dando ao menos três facadas em uma pessoa no chão. Uma equipe do Samu foi acionada, mas, ao chegar, a vítima (que não é vista nas imagens) já estava morta.

Após o assassinato, o autor sai do local com a mão ensanguentada na direção de sua filha. A menina, de apenas dois anos, estava sozinha na calçada a alguns metros do local do ataque.

Com base nos relatos do autor e de testemunhas, o elemento morto abordou e ameaçou o pai e a filhinha com uma faca. O pai teria sido ferido na mão com a faca e conseguiu toma-la do sujeito que morreu, vindo a esfaqueá-lo em seguida.

Houve uma primeira discussão, e o homem entrou no supermercado. Ao retornar, ocorreu um novo desentendimento, uma briga e os golpes de faca. O autor do ataque ficou ferido na mão esquerda.

A PM não informou de quem era a faca, mas Rodolfo Warmeling, advogado do autor do ataque, disse que o objeto pertencia ao morador de rua, que teria sido desarmado durante a briga. Warmeling disse que seu cliente “agiu instintivamente para tutelar sua família” — segundo ele, antes da luta corporal, o morador de rua chutou o carrinho de bebê da criança e disse “ofensas de baixo calão”.

A PM prendeu o autor em flagrante, e a prisão já foi convertida em preventiva pela Justiça. A Polícia Civil esteve no local para realizar perícia. Também foram recolhidas imagens de câmeras de segurança.

