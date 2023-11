Mesmo dois anos após sua morte, Marília Mendonça continua quebrando recordes

Neste dia 5 de novembro, o Brasil relembra a morte da considerada Rainha da Sofrência, a cantora sertaneja Marília Mendonça. 730 dias se passaram desde o acidente aéreo que matou a artista, no entanto, ela continua quebrando recordes e nunca saiu do topo com as músicas mais ouvidas no país.

Diariamente presente nos fones de ouvido dos brasileiros, Marília foi a segunda artista mais ouvida do país em 2021. No ano seguinte, ficou 28 semanas no 1º lugar do Spotify nacional, sendo 17 semanas consecutivas. Atualmente, a cantora permanece dentro da playlist “Top 50 Brasil”, que mostra as 50 músicas mais tocadas no país.

Em janeiro deste ano, a música Leão se tornou a primeira canção em língua portuguesa da história a atingir 1,9 milhões de reproduções em apenas um dia. A canção foi lançada originalmente em dezembro de 2020, em parceria com o rapper Xamã. Mas durante a pandemia, Marília deu uma nova roupagem à música, que acabou sendo lançada postumamente, no projeto Decretos Reais.

Em maio de 2023, Marília novamente mostrou a força e relevância de sua música, se tornando a primeira brasileira a alcançar 10 bilhões de reproduções no Spotify, segundo o Chart Data. Atualmente, a cantora registra mais de 12,5 milhões de ouvintes mensais no streaming.

A história da cantora também vai ficar eternizada em um filme. A sequência ‘Marília Mendonça O Filme’ será feita pela Prime Vídeo. A informação foi confirmada pela mãe da artista, Dona Ruth, em setembro deste ano.

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que negligência e imprudência foram as causas da morte de cinco pessoas, incluindo a cantora Marília Mendonça, em um acidente aéreo no dia 5 de novembro de 2021. Ficou evidenciada a prática de homicídio culposo por parte do piloto e do copiloto da aeronave, mas o inquérito foi arquivado devido ao falecimento dos dois no acidente.

A aeronave modelo Beech Aircraft caiu momentos antes do pouso em uma cachoeira do distrito de Piedade de Caratinga, no município mineiro de Caratinga.

Com informações do G1*

