VÍDEOS: família pede Justiça após jovem ser morto por motoristas de app em Manaus

Manaus – A família do jovem Felipe dos Santos Pena, de 21 anos, cobrou Justiça pela morte do rapaz que, supostamente, foi atacado por engano por motoristas de aplicativos após circular notícias de que ele era assaltante.

Felipe foi arrancado de dentro da casa da irmã na noite de sexta-feira (3), por um grupo de motoristas da classe e foi levado para um ramal no bairro Tarumã, Zona Oeste. Lá, o jovem foi amordaçado e estrangulado até a morte.

VÍDEO: jovem é sequestrado e morto por motoristas de app na Zona Norte de Manaus. pic.twitter.com/ZLU8kdg6Pz — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 4, 2023

A irmã de Felipe, que não quis ser identificada, conta que uma mulher divulgou a foto do irmão dela dizendo que ele a assaltou na noite do dia 1º de novembro. No entanto, a familiar afirma que Felipe estava internado no Hospital 28 de Agosto para tratar uma infecção.

“Meu irmão não roubou ninguém, uma mulher fez um vídeo onde aponta o Felipe como assaltante e sequestrador, mas nessa noite ele estava comigo muito ruim lá no 28 de Agosto e saímos de lá já na madrugada do dia 2 de novembro. Ele era trabalhador e estava de atestado médico por conta desse problema de saúde […] todos esses dias eu estava saindo com meu irmão para o hospital sempre que ele passava mal”, disse a irmã.

A mulher ainda afirma que teve a casa invadida por homens armados e que a família foi agredida, incluindo uma menina de 14 anos e um bebê de 2.

“Eles entraram na minha casa, bateram na minha irmã e nos meus dois sobrinhos de 14 e 2 anos. Levaram meu irmão feito um bicho e jogaram ele na lama todo amordaçado em um ramal lá no Tarumã e deixaram minha família desestruturada além de machucados pelo nosso corpo também. Agora nós queremos justiça e que todos provem que o meu irmão era assaltante”, concluiu a mulher.

O corpo de Felipe foi enterrado na manhã deste domingo (5), no cemitério Nossa Senhora de Aparecida, no Tarumã. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), trabalha agora para identificar as pessoas que aparecem nos vídeos no dia do crime.

Leia também:

Atriz e apresentadora Lolita Rodrigues morre aos 94 anos

Suspeito de matar homem dentro de cemitério no Dia dos Finados é preso

Mesmo dois anos após sua morte, Marília Mendonça continua quebrando recordes