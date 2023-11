Empresa celebra 44 anos de fundação com sorteio de mais de R$ 20 mil em prêmios

Manaus (AM) – O Grupo Natan Congelados completa neste mês de novembro 44 anos de fundação. Para celebrar a data, a empresa lança a campanha que sorteará mais de R$ 20 mil em prêmios, incluindo viagem com acompanhante e produtos como forno elétrico. A promoção segue até 20 de janeiro de 2024.

O diretor da Natan Congelados, Arian Ribeiro, diz que a iniciativa é uma forma de agradecer aos clientes pela parceria na construção da história de sucesso da empresa.

“A Natan caminha ao lado dos clientes, levando praticidade e produtos de qualidade para o dia a dia das pessoas. Nada mais justo do que comemorar com quem está sempre conosco”, ressalta.

Para participar da promoção é simples. Nas compras a partir de R$ 200 em uma das seis lojas Natan, o cliente recebe um cupom e deve preencher respondendo “Qual a marca está dando mais R$ 20 mil em prêmios?”. Em seguida, basta depositar na urna.

O primeiro prêmio é uma viagem com acompanhante, incluindo passagem, hospedagem e inscrição para a Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Food Business (FIPAN) 2024, em São Paulo. O segundo prêmio é uma passagem, hospedagem e inscrição individual para participar da FIPAN. Já o terceiro é um forno elétrico Wictory. No quarto e quinto prêmio, os ganhadores recebem um vale-compras da loja Natan no valor de R$ 1.000 e R$ 500, respectivamente.

Segundo Arian Ribeiro, o empreendedor, aquele dono da padaria, lanche e café da manhã, são os principais clientes da Natan.

“Por isso, escolhemos prêmios que vão fazer diferença no crescimento do negócio dessas pessoas. A FIPAN é o principal evento do setor de panificação e confeitaria do país. É onde o público conhece as tendências do mercado e fecha parcerias. É uma oportunidade de crescimento e aperfeiçoamento profissional”, destaca.

Expansão

O Grupo Natan Congelados foi fundado em 1979, inicialmente atuando como panificadora. Anos depois, passou a se dedicar à fabricação e distribuição de produtos como pães, salgados e bolos congelados, para estabelecimentos como padarias, supermercados e lanchonetes. Outra frente de atuação é a venda no varejo, com quatro lojas próprias em Manaus e uma em Manacapuru, no Amazonas, além de mais uma em Boa Vista, em Roraima.

Os planos de expansão da Natan Congelados na região Norte não param. Está previsto para este mês a inauguração da segunda loja, voltada para a venda no varejo, em Boa Vista.

Recentemente, a Natan também iniciou a operação de distribuição de produtos em Santarém, no Pará. A cidade é a segunda do estado paraense que a empresa atua no segmento de distribuição. A primeira foi Terra Santa.

*Com informações da assessoria

