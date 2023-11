VÍDEO: Adolescente denuncia dupla por estupro e divulgação de vídeo nas redes sociais

Uma adolescente de 15 anos denunciou ter sido vítima de estupro cometido por dois homens em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A denuncia foi realizada na segunda-feira (6) e de acordo com a jovem, o crime foi filmado pelos abusadores e compartilhado nas redes sociais.

A vítima estava desacordada, na casa de uma amiga, quando o estupro aconteceu. De acordo com relatos compartilhados por uma irmã da adolescente, um grupo de nove rapazes conhecidos das duas meninas teriam chegado no local com bebidas e propondo desafios.

Durante em algum momento da noite, a vítima teria ficado muito bêbada, então o crime ocorreu. A irmã acredita que o estupro tenha sido premeditado e que um dos rapazes tenha colocado algo no copo da vítima.

Os dois responsáveis pelo estupro teriam 20 e 22 anos e teriam pedido para um terceiro filmar o ato, onde a menor aparece desacordada enquanto é violentada. Na cena, é possível ver a menor sendo abusada e recebendo tapas no rosto.

A vítima é a mais nova de três irmãs. O caso foi registrado na 58ª DP (Posse), onde agentes solicitaram exame de corpo de delito que comprovou sinais de que a menor sofreu abuso.

Confira o vídeo:

ADOLESCENTE DE 15 ANOS ESTUPRADA EM NOVA IGUAÇU Um dos autores do estupro coletivo tenta se defender. Acusam a adolescente de ter organizado a festa, ela alega ter sido dopada. VEJA: pic.twitter.com/VxuQnoQgAo — O Rio Tá Lindo (@riotalindo) November 7, 2023

