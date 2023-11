Polícia procura dupla envolvida na execução da blogueira ‘Porcelana da Compensa’ em Manaus

O crime aconteceu no dia 27 de julho deste ano, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste da capital amazonense

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), divulga as imagens de Lúcio Geovany de Lima Matos e Vinícius Eduardo Acioly da Mata, envolvidos na execução a tiros da blogueira Beatriz Matos dos Santos, 26, conhecida como “Bianca Porcelana”. O crime aconteceu no dia 27 de julho deste ano, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste da capital amazonense.

As investigações apontaram que Lúcio é o dono do veículo modelo Celta, de cor preta, que aparece em imagens do local onde o homicídio ocorreu, já Vinícius teria sido o responsável por arquitetar o crime a mando da chefia de uma organização criminosa em que eles integram.

Denúncias

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro da dupla, que entre em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

