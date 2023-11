Projeto usa realidade virtual para manutenção de caixas eletrônicos

Pesquisadores da Fundação Desembargador Paulo Feitoza, conhecida como FPFtech, desenvolveram um aplicativo chamado “Vulcan” que utiliza a tecnologia de realidade virtual (VR) com óculos 3D para treinar e capacitar profissionais na manutenção de caixas eletrônicos.

O Vulcan possibilita que técnicos de ATM (Automatic Teller Machine, ou seja, caixas eletrônicos) sejam treinados de forma imersiva, sem a necessidade de estarem fisicamente presentes diante do caixa eletrônico. Isso os capacita a resolver potenciais problemas que possam afetar o funcionamento correto desses dispositivos. Geyder Ribeiro, Product Owner e Engenheiro de Computação envolvido no desenvolvimento do aplicativo, enfatiza que o projeto foi um desafio significativo, devido à complexidade e ao alto nível de detalhamento envolvidos, como modelagem de objetos 3D, trabalho em efeitos sonoros e criação de diversos cenários com posicionamento de câmeras.

Essa abordagem permitiu uma reprodução extremamente precisa do ambiente real no ambiente virtual. O aplicativo foi projetado para smartphones e é compatível com os sistemas operacionais Android e iOS. Ele pode ser integrado com óculos de realidade virtual, proporcionando uma experiência imersiva e segura, na qual os técnicos podem ser treinados nas tarefas de manutenção e reparo de caixas eletrônicos.

A Diebold Nixdorf, líder mundial em impulsionar e conectar o comércio para as indústrias de bancos e varejo, irá adotar a tecnologia no treinamento de seus técnicos. Com os óculos de realidade virtual, os profissionais poderão receber orientações visuais com o passo a passo de cada tipo de manutenção necessária. Será possível simular o uso de ferramentas para cada situação, em cenários altamente realistas. Essa abordagem imersiva e interativa facilita a identificação e a resolução de ocorrências, elevando o nível de eficiência na manutenção dos ATMs.

“A Diebold Nixdorf tem como grande diferencial ser uma empresa inovadora com um ambiente de trabalho altamente colaborativo. Pensar em novas tecnologias e novas maneiras de resolver ocorrências faz parte do nosso DNA”, afirma Marcelo Pagnam, Diretor da Diebold Nixdorf.

De acordo com o executivo, a empresa viu uma oportunidade de unir colaboração, inovação tecnológica e manutenção nessa parceria com a FPFtech para gerar ainda mais ganho de eficiência na área de serviços por meio Realidade Virtual.

“Além disso, também vemos ganhos alinhados com nossas estratégias de ESG, pois os treinamentos a distância reduzem o número de viagens necessárias para esta capacitação”. disse.

O projeto envolveu uma equipe multidisciplinar de profissionais, incluindo artistas 3D, desenvolvedores, roteiristas e animadores. O sucesso do projeto recebeu reconhecimento nacional ao ser apresentado na edição de 2023 da feira da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do setor financeiro no Brasil, realizado na cidade de São Paulo.

A tecnologia de realidade virtual oferece uma promissora aplicação em termos de segurança para os colaboradores da indústria. Ela permite a simulação virtual de ambientes de alto risco, como cenários de incêndio, sem expor os profissionais a perigos reais, proporcionando um treinamento seguro e eficaz.

*Com informações da assessoria

