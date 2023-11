‘Tardizinha’ traz atração internacional na Casa de Praia Zezinho Corrêa

Manaus (AM) – A Casa de Praia Zezinho Corrêa, administrada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), vai receber, neste domingo (12), a atração internacional Nicki French, como parte da programação deste fim de semana. O espaço está localizado na avenida Coronel Teixeira, no complexo turístico da Ponta Negra, zona Sul.

Durante o fim de semana, o local também vai reunir vários talentos por meio da grande final do 1º Festival Gospel de Artes de Manaus (Fegam), que teve início no dia 9 de novembro e seguirá até este sábado (11), a partir das 18h. “Eventos internacionais também podem impulsionar o turismo, promover a economia local e aumentar a visibilidade da cidade no cenário global. Por isso, nossa missão é abranger todos os públicos e gêneros musicais”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Conforme a programação para o domingo, 12/11, o DJ Alex Marcks subirá ao palco Murilo Rayol, para animar o fim de semana dos manauaras com músicas eletrônicas. Os shows são gratuitos, com acesso livre para todas as idades.

Na sequência, a cantora Nicki French se apresenta no palco, cantando seus grandes sucessos, que vão de “Did You Ever Really Love Me”, “Heaven Is A Place On Earth” a “Total Eclipse Of The Heart”, para agitar a noite dos banhistas durante a ‘Tardezinha’, da Casa de Praia.

*Com informações da assessoria

