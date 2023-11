Obras avançam em segunda etapa do parque Amazonino Mendes

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus avança com a construção da segunda etapa do parque Amazonino Mendes, localizado entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, na divisa entre as zonas Leste e Norte da cidade, revitalizando uma área que antes estava sem uso e degradada. No chamado platô A, os operários realizam serviços para instalações das luminárias e postes e fazem a regularização do solo para a aplicação de grama.

Os quiosques gourmet recebem venezianas e a galeria de águas pluviais a montagem de laje. Já no Centro de Atendimento Psicossocial (CAPs), as obras avançam com a fabricação da estrutura de cobertura, pintura, reboco da parede externa e infraestrutura elétrica. Este platô também terá quadra de areia, quadra poliesportiva, um playground inclusivo, dois playgrounds, academia ao ar livre, paraciclo e estacionamento.

As bacias de retenção de água pluvial ajudam a dar o traçado natural do espaço público, com curvas e aclives, ganhando áreas de vivência bosqueadas, faixa saudável com pista de caminhada, faixa verde para a arborização e ciclovia, quiosques, um inédito playpet e mobiliários.

“Pedimos a colaboração da população para o bom uso do bem público e os equipamentos instalados, assim como o uso de cada lugar, como as quadras e academia ao ar livre, para atividades esportivas em grupos e cuidado com a saúde; o playground, para crianças até 12 anos, sempre acompanhadas dos pais; o playpet, apenas para animais; e a ciclovia, exclusiva para ciclistas e pessoas praticantes de patins, patinetes e afins”, explicou o diretor de Planejamento do Implurb, o arquiteto e urbanista Pedro Paulo Cordeiro.

Segunda etapa

Além do CAPs, a segunda etapa terá a construção de um conjunto habitacional para 180 unidades; e a outra fase contará com estrutura urbana cênica amazônica, interativa e lúdica, com brinquedos em grande escala, que vão entreter de crianças a adultos, incluindo áreas molhadas.

A previsão de conclusão do habitacional é para junho de 2024, com o conjunto dividido em três blocos distintos de cinco pavimentos cada, com vagas de estacionamento para carros e motos. Entre os blocos serão construídas calçadas arborizadas e mais playgrounds. A etapa cênica tem cronograma de execução de um ano.

Primeira etapa

O parque Amazonino Mendes é resultado de um convênio firmado entre Prefeitura de Manaus e governo do Amazonas, com dois quilômetros de extensão. A área total envolve 134 mil metros quadrados, com projeto arquitetônico do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), ampliando a urbanidade, lazer e entretenimento na capital.

Funcionamento todos os dias, de 9h às 22h, a etapa inaugurada tem cerca de um quilômetro de extensão, incluindo desde quiosques gourmet, playground, quadras esportivas, estacionamento, academia ao ar livre, espaço multiuso e playpet. O parque linear está no entorno da área do Programa de Recuperação Ambiental e Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu (Promindu).

Planejado para ser um espaço multigeracional e atender todas as faixas etárias e grupos de população, como Pessoas com Deficiência (PcDs) e com mobilidade reduzida, o parque linear vai abrigar diversas atividades, desde esportivas, como a zumba, quanto culturais, com apresentação de artistas.

*Com informações da assessoria

