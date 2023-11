Mocidade de Aparecida realiza Ensaio Técnico em Manaus

Manaus (AM) – O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida, realiza na tarde deste sábado (11), o primeiro Ensaio Técnico, com concentração partir das 17 horas. O ensaio sairá da rua Xavier de Mendonça, no bairro Aparecida, zona Centro-Sul de Manaus, e percorrerá pelas ruas do bairro até a quadra da escola.

O ensaio contará com a presença de todos os quesitos da escola, que vão iniciar a preparação para o desfile da Mocidade no Carnaval 2024, rumo ao tricampeonato. Baianas, passistas, casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Corte da Bateria, além da Bateria Universidade do Ritmo, entre outros setores, desfilarão pelas ruas do bairro Aparecida e mostrarão um pouco do que será apresentado na avenida do samba.

O Ensaio Técnico tem como objetivo mostrar aos torcedores um pouco do que a Escola irá apresentar na Avenida em 2024, com o Enredo:” O Madeira é testemunha. A floresta, o berço, luta, suor e união para a eternidade. Aparecida vem mostrar a saga da família Cidade. Para o diretor de Harmonia, Enivaldo Vasconcelos, o Ensaio Técnico é um dos eventos mais aguardados para o torcedor Soberano devido à tradição da Escola.

“O ensaio inicia-se onde na rua onde a Escola foi fundada, tem esse marco significativo para o Torcedor da Aparecida, um dos objetivos desse primeiro ensaio, é a apresentação do Enredo e Samba-Enredo 2024 para a Comunidade, e a maior finalidade é trabalhar o andamento da Bateria em deslocamento, junto com os demais setores da Agremiação, é um esquenta para o nosso desfile rumo ao tricampeonato do Grupo Especial”, disse.

Ensaio de Bateria

Na expectativa para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial 2024, a “Soberana” realiza todas as sextas e domingos o seu tradicional Ensaio de Bateria na área externa da quadra da agremiação. Os ensaios da Bateria Universidade do Ritmo são abertos ao público, que pode acompanhar de perto a preparação da escola para o Carnaval.

A Aparecida intensificou os ensaios com todos os quesitos, que utilizam os ensaios de bateria como uma forma de melhorar a evolução nas apresentações. Durante os ensaios, os torcedores assistem as performances dos passistas, rainha de bateria, musas, casais de mestre-sala e porta-bandeira e musas mirins.

O desfile do Grupo Especial de Manaus acontece no dia 3 de fevereiro. Com o enredo “O Madeira é testemunha. A floresta, o berço, luta, suor e união para a eternidade. Aparecida vem mostrar a saga da família Cidade””, a “Soberana” é a 5ª escola a passar pela avenida do samba.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mais de 500 ônibus atendem candidatos na 2ª fase do Enem em Manaus

Homem é preso e suspeito identificado após tentativa de roubo em Maués

Show promete agitar Manaus em véspera de feriado