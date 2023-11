Um homem, que não teve identidade revelada, foi acusado de roubar a bolsa de uma idosa no município de Oriximiná (PA). Após realizar o assalto, o suspeito fugiu montado em um cavalo pelas ruas da localidade. O caso aconteceu no sábado (18), mas as imagens começaram a circular na internet na terça-feira (21).

O vídeo divulgado nas redes sociais mostram o momento em que dois motociclistas perceberam a ação e começaram a perseguir o suspeito. Armado com um pedaço de pau, um motociclista bate no ladrão duas vezes. Moradores da área contaram que o homem é conhecido pela prática de furtos e assaltos na cidade.

A Polícia Civil informou que não tem conhecimento dessa suspeita, mas o homem visto fugindo a cavalo foi apresentado na delegacia de Oriximiná por uma ocorrência envolvendo lesão corporal. A suspeita é que ele teria tido um dos braços fraturado.

VÍDEO: Montado em cavalo, homem rouba bolsa de idosa e é perseguido por motociclista. pic.twitter.com/iGxHkFtvSq — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 22, 2023

