Cavalo tenta pegar carona em ônibus e motorista fica sem reação

Situação bizarra foi registrada em Exmouth, no sul do Reino Unido

Um motorista de ônibus precisou lidar com um passageiro estranho que tentou embarcar quando o veículo parou em um ponto; era um cavalo de porte médio, que começou a subir no veículo.

A situação bizarra foi registrada em Exmouth, no sul do Reino Unido. Um morador local viu a cena e tirou a foto do momento exato em que o equino se esforça para pegar carona.

A testemunha afirmou que, aparentemente, o animal só queria dar um alô para alguns dos passageiros.

“Eu não fiquei muito tempo perto da cena, mas uma senhora disse que ele [o cavalo] apenas enfiou a cabeça para dizer ‘olá’ e, então o ônibus saiu e seguiu viagem pela estrada”, afirmou o morador, em entrevista ao jornal Devon Live.

Em 2020, um outro cavalo tentou embarcar em um ônibus na cidade de Cardiff, também no Reino Unido. Mas este equino era mais insistente, e restou ao motorista baixar a rampa de acessibilidade e mostrar as belezas do transporte público ao animal.

“Descemos as rampas de acessibilidade do ônibus e eu me aproximei do cavalo no ônibus e ele parecia muito feliz”, disse um morador local, feliz com a situação que “nem a polícia sabia bem o que fazer”, segundo ele.

*Com informações do R7

Leia mais

Cavalos em situação de maus tratos são resgatados no AM

Cavalo fica em estado grave após participar de vaquejada no AM e cair na pista de corrida

Vídeo: Cavalo é visto correndo entre carros pelas ruas de Manaus