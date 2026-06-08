Eleições 2026

Levantamento da Eficaz Pesquisa e Tecnologia mostra Omar Aziz à frente em todos os cenários e com maior vantagem no interior do estado

Levantamento da Eficaz Pesquisa e Tecnologia aponta um cenário competitivo pelo governo do Amazonas. A pesquisa ouviu 1.507 eleitores com 16 anos ou mais em Manaus e em 11 municípios do interior entre os dias 31 de maio e 4 de junho de 2026. A margem de erro é de 3,0 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa de intenção de voto para o Governo do Amazonas, realizada pela Eficaz Pesquisa e Tecnologia, mostra o senador Omar Aziz na liderança da disputa eleitoral em todos os cenários avaliados. O levantamento também aponta apoio mais expressivo ao senador no interior do estado, onde ele alcança 31,8% das intenções de voto.

Cenário estimulado mostra Omar Aziz na liderança

No cenário estimulado, quando os entrevistados recebem uma lista com os possíveis candidatos, Omar Aziz aparece com 25,3% das intenções de voto.

Em seguida, há um empate técnico entre o ex-prefeito de Manaus David Almeida, que registra 19,0%, a empresária Maria do Carmo, com 18,8%, e o deputado estadual Roberto Cidade, com 18,5%, considerando a margem de erro da pesquisa.

Além disso, os votos brancos, nulos ou em nenhum dos candidatos somam 11,9%. Outros 6,4% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar ou preferiram não responder.

Interior amplia vantagem de Omar Aziz

A pesquisa também identificou diferenças entre o eleitorado da capital e do interior.

No interior do Amazonas, Omar Aziz alcança 31,8% das intenções de voto. Em Manaus, o senador registra 19,4%.

Por sua vez, David Almeida apresenta desempenho semelhante nas duas regiões, com 18,9% na capital e 19,2% no interior.

Já Maria do Carmo e Roberto Cidade concentram percentuais mais altos em Manaus. A empresária registra 22,3% das intenções de voto na capital, enquanto o deputado estadual alcança 21,9%.

No interior, ambos aparecem com índices em torno de 15%.

Cenário espontâneo mantém Omar Aziz na frente

No cenário espontâneo, quando os entrevistados respondem sem acesso a uma lista prévia de candidatos, Omar Aziz também lidera.

O senador é citado por 10,9% dos eleitores. Em seguida, aparecem Maria do Carmo, com 7,4%, Roberto Cidade, com 6,4%, e David Almeida, com 3,5%.

Indecisão ainda é predominante entre os eleitores

O levantamento mostra ainda um alto índice de indecisão.

No cenário espontâneo, 70,5% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar ou preferiram não responder. Dessa forma, os dados indicam que parte significativa do eleitorado ainda não definiu sua escolha para a eleição.

Dados da pesquisa

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sob o número AM-06823/2026.

O estudo foi coordenado por Jeane Paula Tavares Pires. As análises estatísticas ficaram sob responsabilidade do professor Erico Jander da Silva Lopes (CONRE-8940).

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