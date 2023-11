Christian Costa do ‘Anatomia do Crime’ vai ministrar workshop sobre psicologia criminal em Manaus

Manaus (AM) – O professor, perito e doutor pela PUC de São Paulo, Christian Costa, que atua na área clínica e criminal há 22 anos, e participou do programa “Anatomia do Crime”, do canal Investigação Discovery (atualmente no Amazon Prime), vem a Manaus ministrar o workshop Psicologia Criminal, dia 9 de dezembro de 2023, no auditório do IAMES- Instituto Amazônico de Ensino Superior, localizado na rua São Luiz, n° 441, Adrianópolis.

A programação do evento começa 9h e termina às 14h e apesar de ser aberta ao público em geral que gosta de true crime, é voltada principalmente para acadêmicos de Psicologia e Direito, e ainda policiais e investigadores criminais.

Os conteúdos que serão trabalhados no workshop são, dentre outros:

Aumento da violência e criminalidade;

Psicopatologia forense;

Psicopatas;

Análise comportamental da cena do crime;

Responsabilidade penal;

Mente e comportamento do suicida.

“É sempre uma alegria estar em Manaus. Esse Workshop refletirá sobre a importância de entendermos técnico cientificamente, os mecanismos internos que pode nos levar a cometer crimes de qualquer gravidade. A violência sexual e os homicídios crescem em todo o Brasil, e não temos estudos e banco de dados comportamentais que nos ajudem a entender o processo decisório do criminoso”, ressaltou Christian.

O evento terá certificado, com 5 horas complementares e coffee-break. As inscrições podem ser feitas: 92 98112-1696;

Sobre Christian Costa

Christian é amazonense, mas está radicado em São Paulo há mais de 23 anos; Ele tem formação acadêmica em Filosofia e Psicologia (CRP SP 06/73995), com Especialização em Terapia Cognitiva pelo Instituto de Terapia Cognitiva de São Paulo; Aperfeiçoamento em Comportamento Homicida pela Universidade Nacional de La Plata (Argentina) e Mestrado pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo na área de Psiquiatria Forense. É Doutor pela PUC de São Paulo.

Foi psicólogo responsável pelo setor de psicologia forense do Presídio da Polícia Militar de São Paulo de 2004 a 2012 e Colaborador do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça de 2006 a 2008. É Diretor do Centro de Estudos do Comportamento Criminal-CECCRIM e Perito Ad Hoc e Assistente Técnico.

É consultor e palestrante em eventos científicos em todo o território nacional.

Ele é autor do livro “Se o Mal Tivesse um Nome”. Autor da Escala de Avaliação do Grau de Maturidade Criminal (Vetor Editora – em conclusão). Em parceria com o Dr. Kevin Beaver da Faculdade de Criminologia da Universidade Estadual da Flórida, tem artigos publicados no Journal of Criminal Justice.

Foi coordenador do curso de Especialização em Psicologia Jurídica das Faculdades Educatie em São Paulo. Suas análises de casos de repercussão nacional podem ser vistas nos programas Anatomia do Crime no canal Investigação Discovery e Amazon Prime e no canal operação policial.

