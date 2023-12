Visitação para último leilão do ano do Detran-AM começa na quarta (6); saiba como participar

Manaus- O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) anuncia o início, no dia 6 de dezembro (quarta-feira), às 8h, da visitação de 177 veículos que irão fazer parte do último leilão de 2023 promovido pela instituição, e previsto para ocorrer no dia 12 de dezembro, às 9h.

A visitação poderá ser feita, também, nos dias 7, 9 e 11 de dezembro, sempre das 8h às 16h, no pátio da empresa WR Leilões, localizado na rodovia AM-070 (Manoel Urbano), no Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

De acordo com o gerente do Setor de Leilão, do Detran Amazonas, Altair Gadelha, é importante que os interessados façam a visitação prévia. “Dessa forma, o cidadão poderá inspecionar o veículo, porque ele não está comprando uma moto ou um carro novo, e sim um bem usado. A visitação também é uma forma da pessoa não cair em golpes”, alertou ele.

Neste certame, estarão disponíveis 114 veículos recuperáveis e 63 sucatas. Os lotes recuperáveis são compostos de 92 motocicletas e 22 automóveis. E as sucatas estão divididas em 58 motocicletas e cinco automóveis.

Virtual

O leilão, que segue sendo feito exclusivamente de forma on-line, ocorrerá no dia 12, com início dos trabalhos marcados para às 9h, no site www.wrleiloes.com.br.

Para mais detalhes, basta acessar o site institucional do Detran-AM (detran.am.gov.br), clicar em Publicações, em seguida Editais, Editais 2023, aba Leilões, e por fim, acessar o edital do chamamento público.

