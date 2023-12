Morre Marinildes Lima, primeira mulher a presidir o Tjam

Morreu, aos 83 anos, na madrugada neste sábado (2), a desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Marinildes Costeira de Mendonça Lima, em São Paulo.

A magistrada foi a primeira mulher a presidir a corte do TJAM, entre os anos de 2002 a 2004. Em nota de pesar divulgada pelo Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes, a trajetória de Marinildes é um modelo a ser seguido, pois a desembargadora abriu caminho para futuras gerações de mulheres na magistratura.

Ainda de acordo com a nota, seu legado transcende o campo jurídico, sendo um exemplo de perseverança e excelência profissional. Sua contribuição para o fortalecimento do Poder Judiciário no estado é inestimável, e sua ausência será profundamente sentida por todos que compartilharam a honra de conhecê-la.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas também prestou sua homenagem nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada, assim como as informações a respeito do velório e enterro.

Leia mais

Chef Daniel Redondo morre aos 46 anos

Morre mãe da primeira-dama do AM vítima de câncer em Manaus

Laudo do IML aponta hemorragias no pulmão de Ana Benevides, fã de Taylor que morreu no RJ