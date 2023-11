Laudo do IML aponta hemorragias no pulmão de Ana Benevides, fã de Taylor que morreu no RJ

Rio de Janeiro- O Instituto Médico Legal (IML) divulgou um laudo preliminar para esclarecer o que levou à morte da estudante Ana Clara Benevides, de 23 anos, na última sexta-feira (17), o parecer aponta que a estudante teve pequenas hemorragias no pulmão, o caso aconteceu durante o show da cantora Taylor Swift, no estádio Nilton Santos, o Engenhão.

O exame foi realizado durante a necropsia no IML do Rio na noite desta segunda-feira (20), o caso foi registrado, como morte suspeita. Segundo amigos que acompanhavam a jovem não apresentava sinais de qualquer doença infecto-contagiosa.

