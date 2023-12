Ex-pastor é preso por assaltar igrejas evangélicas

Um ex-pastor evangélico de 40 anos foi preso durante uma operação no Distrito Federal, no momento em que estavam em um veículo furtado e com a placa adulterada.

O homem é suspeito de praticar ao menos três assaltos à mão armada em templos evangélicos no Distrito Federal. Em uma dos assaltos, levou cerca de R$ 75 mil.

Há, ainda, suspeitas de que ele tenha praticado outros roubos em igrejas do Entorno.

Segundo informações da PCDF, o ex-pastor exerceu funções em filiais de uma igreja evangélica em Taguatinga e no Céu Azul (GO).

Os crimes foram cometidos nos meses de julho e agosto de 2023 nas regiões administrativas do Gama, Santa Maria e Recanto das Emas. As ações ocorriam no início do mês, quando a contribuição dos fiéis é maior.

Em uma das ocasiões, ele se passou por fiel, depositou envelope em cofre de doações e rendeu o pastor para levar dinheiro de uma igreja no Gama.

Ele foi indiciado pela prática de crimes de roubo majorado. Em caso de condenação, a pena pode chegar a 15 anos de prisão, por cada um dos crimes.

O indiciado era foragido do sistema penitenciário pela prática dos crimes e possuía condenações anteriores por crimes de roubo no DF e SP.

*Com informações do Metrópoles

