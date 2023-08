Vídeo: homem pede “ajuda de Deus” durante punição por roubar igreja em Manaus

O suspeito foi capturado por membros de um tribunal do crime

Manaus (AM) – Um homem, até o momento não identificado, foi “punido” por membros de um tribunal do crime após ter supostamente furtado produtos de uma igreja localizada em Manaus. A data e o local exato do fato não foram informados.

Antes de levar uma surra de palmatória, o homem ainda comenta que está sendo castigado após um “vacilo cometido”.

“Tô sendo cobrado por vacilo meu, por ter feito coisa da minha cabeça. É só isso que eu tenho pra falar, desculpa ai”, diz a vítima antes de começar a ser espancado.

Durante as agressões o suspeito pede ajuda de Deus e afirma que “não está aguentando” a surra.

“Tá bom mano, tem pena de mim, não bate com muita força. Ai tá doendo, dá no pé mano, eu não tô aguentando não. Falta pouco meu Deus, ai meu Deus”, grita o homem.

Vídeo: homem pede ajuda de Deus durante punição por roubar igreja pic.twitter.com/hq8CZ7QKml — Portal Em Tempo (@emtempofb) August 1, 2023

