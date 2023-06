O corpo de um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado na laje de uma residência na manhã deste domingo (18), na rua Judá, bairro Nossa Senhora de Fátima 2, Zona Norte da capital amazonense.

Segundo os moradores do local, na noite de sábado (17), homens tentaram assaltar uma igreja que fica ao lado da casa em que o corpo foi encontrado. Disparo de arma de fogo foram ouvidos pelos vizinhos, mas não foram identificadas vítimas durante a noite anterior.

Ninguém está morando na casa atualmente, o pai do proprietário da residência foi até o local no início da manhã para alimentar os cachorros que estão presos no terreno, e ao vistoriar o local, encontrou o corpo do homem na laje da casa, apresentando ferimentos no rosto.

Parte do telhado da casa está danificado, e a hipótese é que o homem entrou na casa por este lugar. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vítima e o encaminhou para a sede do órgão. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

