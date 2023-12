Deputada tomar posse com vestido de noiva e viraliza na internet

No fim de novembro, a posse de uma deputada de Salta (Argentina) foi a mais comentada do cenário político do país vizinho. Não era para menos, afinal Griselda Galleguillos assumiu o mandato vestida de noiva. “Hoje, eu me caso com o povo. É um símbolo profundo de compromisso com a minha comunidade”, disse ela, às lágrimas.

A parlamentar contou que, dez anos atrás, quando iniciava a carreira política, foi abordada por um idoso, identificado como Don Flores, que lhe deu a sugestão do vestido no momento especial.

“Hoje ele não está mais aqui, foi vítima da pandemia. Em nome de Don Flores e de todos que não estão mais conosco, tenho o compromisso de me casar com vocês, de cuidar de vocês e de protegê-los”, garantiu a deputada, que também exibiu uma “aliança de casamento” e cujo partido, a Frente Avancemos, é ligado ao presidente direitista Javier Milei, que toma posse neste domingo (10). Nas redes, a deputada é acusada de populismo.

Griselda, que era vereadora em Rosario de Lerma, coleciona episódios inusitados em sua carreira política. Ela costuma postar vídeos divertidos em que atua como “atriz” com críticas políticas nas redes sociais e até chegou a sortear 350 ingressos para um show com strippers masculinos para as suas eleitoras no Dia da Mulher, com a presença de um ex-candidato a Mister Universo da Venezuela, contou o “Clarín”.

*Com informações do Extra

