Homem é preso após invadir casa de ex-companheira no bairro Jorge Teixeira em Manaus

Mulher estava em casa quando o ex-companheiro chegou bastante alterado, querendo entrar no local

Manaus (AM) – Um homem, não identificado, foi preso no sábado (9), após invadir a casa de ex-companheira na Comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a mulher estava em casa quando o ex-companheiro chegou bastante alterado, querendo entrar no local. A vítima não permitiu então, o suspeito quebrou a porta e a empurrou, causando escoriações no braço.

A vítima em seguida, acionou a polícia, quando os agentes chegaram no local o suspeito estava bastante alterado. O homem foi algemado e encaminhado a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

