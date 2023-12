VÍDEO: garçom furta celular de cliente dentro de restaurante

Homem aproveitou o descuido do cliente e, enquanto retirava copos da mesa, usou um guardanapo para disfarçar e pegou o aparelho, colocando na bandeja.

Um garçom foi flagrado furtando o celular de um cliente em um restaurante no Núcleo Bandeirante, região administrativa do Distrito Federal. O registro foi feito por uma câmera de segurança do local.

O homem aproveitou o descuido do cliente e, enquanto retirava copos da mesa, usou um guardanapo para disfarçar e pegou o aparelho, colocando na bandeja. O garçom usava máscara de proteção no momento do flagra, com o restaurante cheio e os clientes em pé.

Segundos depois, a dona percebeu o sumiço e começou a procurar o aparelho dentro da bolsa. O dono do restaurante averiguou as imagens do circuito de segurança e identificou o garçom.

O homem foi chamado para conversar e, diante das imagens, confessou o furto. A cliente foi comunicada do furto e teve o aparelho devolvido. O garçom foi preso, pagou fiança de R$ 800 e foi liberado, devendo responder pelo crime de furto.

De acordo com o proprietário, o garçom estava ainda no período de experiência, trabalhando no local há apenas 15 dias. Ele foi demitido por justa causa.

