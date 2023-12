Modernização dos serviços digitais recebe investimento de R$ 7 mi no Amazonas

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas assinou nesta sexta-feira (15), o contrato e a Ordem de Serviço para a compra de equipamentos que vão acelerar a hiperconvergência de dados na administração pública estadual. Os recursos, cerca de R$ 7 milhões, são oriundos do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+). Vão proporcionar a aquisição de equipamentos de última geração, com objetivo de aumentar a capacidade de Governança, cibersegurança e gestão dos serviços públicos.

Os recursos integram o componente Governo Digital do Prosamin+ e foram repassados pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), à empresa Processamento de Dados do Amazonas (Prodam). O ato foi assinado pelo secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, pelo diretor-presidente da Prodam, Lincoln Nunes, e pelo secretário de Estado de Administração e Gestão (Sead), Fabrício Barbosa.

De acordo com Campêlo, pelo Prosamim+ serão destinados, no total, 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 25 milhões no câmbio atual) para a transformação digital do Estado. “Uma parte desses recursos vai para o desenvolvimento de novos sistemas informatizados. O restante, para capacitação de pessoal e ampliação da infraestrutura do parque tecnológico da Prodam, de modo a absorver a demanda crescente de digitalização”, esclareceu Campêlo.

Os primeiros R$ 7 milhões já liberados são para a compra de equipamentos hiperconvergentes, uma tecnologia utilizada pelas empresas mais modernas do setor, que combina, em um único sistema, armazenamento, processamento e rede. Com isso, garante alto desempenho, disponibilidade e flexibilidade das aplicações hospedadas no datacenter da Prodam.

O diretor-presidente da Prodam afirmou que a aquisição do equipamento é um marco no Estado, porque a consolida como a empresa com o maior poder de processamento do Norte do Brasil. Além disso, ressalta Lincoln Nunes, o projeto contará com selo da certificação internacional da segurança da informação – ISO27001, obtido pela empresa em dezembro deste ano.

“A Prodam é a segunda empresa de tecnologia pública do país a conquistar essa certificação. Isso não apenas reforça nossa posição em termos de segurança da informação, mas também respalda as metas de desenvolvimento do governo estadual, proporcionando um salto de qualidade em nosso parque tecnológico”, disse.

Ainda de acordo com o diretor-presidente, investimentos realizados na modernização do datacenter da Prodam, nos últimos dois anos, colocam a empresa como sendo a única da região Norte do País com o poder de processamento necessário para realizar a transformação digital do Governo do Amazonas. A tecnologia adquirida é a mesma utilizada por empresas como Google, Microsoft e Amazon, embora o valor investido pelo Estado do Amazonas tenha sido 50% menor que o praticado no mercado internacional. Isso acontece porque a Prodam tem um contrato de exclusividade com uma empresa norte-americana que produz os equipamentos e que tem uma filial na Zona Franca de Manaus. A redução do custo proporcionou a compra de mais equipamentos.

Transformação digital

Foto: Tiago Corrêa / UGPE

O secretário da Sead, Fabrício Barbosa, destacou que a gestão da Transformação Digital no Amazonas está sendo feita pelo órgão, em parceria com a Unidade de Gestão Integrada (UGI) e a Secretaria de Fazenda (Sefaz). Para o secretário, o ‘Governo Digital’ é um projeto especial do governador Wilson Lima, que através do Prosamin+, e com recursos do BID, visa transformar processos para entregar excelência aos cidadãos.

“Hoje, realizamos um grande passo, ao fazermos um investimento desse porte. Representará um imenso avanço na nossa estrutura tecnológica e permitirá desenvolvermos e implantarmos novos projetos, visando a modernização do Governo do Amazonas. Vamos colher frutos nos próximos anos”, destacou o titular da Sead.

*Com informações da assessoria

