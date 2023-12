Conferente de embarcação é detido e 15 kg de maconha apreendidos no AM

Um conferente de uma embarcação foi detido e cerca de 15 quilos de maconha tipo skunk foram apreendidos, neste sábado (16), em Novo Airão, (distante 115 quilômetros de Manaus).

A prisão e apreensão foram realizadas por policiais da Base Fluvial Tiradentes, coordenados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), durante patrulhamento de rotina no arquipélago de Anavilhanas, no rio Negro.

A ação dos policiais ocorreu por volta de 11h50, após abordagem a um barco recreio que viajava nas proximidades da Foz do rio Apuaú. Durante a revista na embarcação, o cão de faro para narcóticos indicou aos agentes militares uma bagagem suspeita.

Após buscas, os policiais confirmaram a presença de substâncias entorpecentes no local. Ao todo, 12 tabletes de maconha tipo skunk foram encontrados, totalizando 15 quilos da droga. A apreensão da substância gerou um dano ao crime que ultrapassa R$ 247 mil.

O conferente da embarcação detido por tráfico de drogas e o entorpecente apreendido foram encaminhados ao 77° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na sede do município, para os procedimentos de polícia judiciária.

Base Tiradentes

A Base Tiradentes está localizada no rio Negro, nas proximidades do município de Novo Airão. Os agentes atuam no local em cumprimento da operação Hórus/Fronteira Mais Segura, coordenada no Amazonas pelo Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), da SSP-AM.

Leia mais

Homem é preso com 50 kg de maconha avaliados em R$ 400 mil em Manaus