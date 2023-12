Deputado solicita às empresas de internet o envio de faturas com gráficos de consumo

De acordo com a matéria, o envio com os dados poderá ser realizado por via postal, e-mail fornecido pelo consumidor ou qualquer outro meio acordado com a empresa

Manaus (AM) – O deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil) apresentou o projeto de lei de nº 931/2023, que obriga empresas de internet móvel e banda larga, na modalidade pós-paga, fornecerem gráficos com o registro médio diário de velocidade de recebimento e envio de dados. Essa medida busca promover transparência, informação e aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos aos consumidores.

“É importante assegurarmos o direito do consumidor. Hoje, ainda pagamos muito caro por uma internet ruim e isso precisa ser corrigido. O gráfico com os dados da internet que chega até o consumidor é uma medida para que as empresas possam cumprir os planos acordados”, explicou Abrahim.

De acordo com a matéria, o envio com os dados poderá ser realizado por via postal, e-mail fornecido pelo consumidor ou qualquer outro meio acordado com a empresa.

“Este projeto de lei também objetiva a harmonia entre as empresas prestadoras do serviço de internet e seus consumidores, ao permitir o controle sobre seus gastos. O acesso à informação quanto à qualidade do serviço prestado se faz necessário, principalmente em relação ao serviço nos municípios do nosso interior, onde a internet é muito ruim”, pontuou.

O deputado do União Brasil ressaltou a importância de uma internet de qualidade para o ensino à distância, que após a pandemia da Covid-19 é cada vez mais procurado e necessário, especialmente, em municípios sem ensino superior presencial.

“Atualmente, a educação vai além dos livros impressos. É possível assistir aulas online, consultar apostilas e livros digitais (e-books), tudo disponível na internet. No entanto, para aproveitar esses recursos, é fundamental ter uma conexão à internet confiável e de qualidade”, concluiu.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Serviço de internet gratuita tem mais de 180 mil acessos nos terminais de integração de Manaus

Manaus sofre instabilidade na internet durante o feriado

Aleam aprova empréstimo de R$ 2,5 bilhões ao Governo do Amazonas para obras estruturantes