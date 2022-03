Vídeo: Tiroteio em Iranduba deixa feridos e um morto na noite desta segunda (21)

Iranduba (AM)– Um tiroteio na Praça dos Três poderes na noite desta segunda-feira (21) deixou um homem morto e outras pessoas feridas, em Iranduba.

Segundo informações preliminares, o tiroteio aconteceu por conta da execução de um jovem, que até o momento não teve a identidade revelada. A vítima estava em uma quadra e há suspeita de que ele estava jogando bola antes de ser atacado pelos criminosos.

Execuções em Iranduba

Em 24 horas, um jovem identificado como Erisson Batista, de 24 anos, foi morto a tiros. O crime aconteceu na noite de domingo (20), na avenida Rio Negro, no bairro Alto, no município de Iranduba.

De acordo com informações preliminares, por volta das 19h30, o rapaz estava na avenida, quando foi abordado por criminosos, que realizaram diversos disparos na direção dele.

Segundo populares, a vítima foi executada por engano, devido à semelhança do jovem com o irmão dele, que seria o suposto alvo dos assassinos. Após ser atingido por diversos tiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.

