Pescador é morto com facada no peito por amigo em Manacapuru

Manacapuru (AM)- O pescador Francielio dos Santos, de 27 anos, foi assassinado com uma facada no peito, na madrugada deste domingo (20), na comunidade Braga, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus). Suspeito do crime era amigo da vítima.

Conforme a Boletim de Ocorrência do caso, Francielio dos Santos e o autor do crime estavam consumindo bebidas alcoólicas por volta das 22h, quando tiveram uma discussão as 3h da madrugada de domingo.

O suspeito desferiu o golpe de faca contra a vítima, que morreu na hora. Não foi a primeira vez que os homens se desentenderam.

Segundo informações de familiares, a amizade sempre tinha desentendimento, mas nunca com ações tão extrema.

“Eles dois eram amigos sim, mas quando bebiam se desentendiam mas não se batiam e como ele (suspeito) foi o ultimo a ser visto com o “Franci” , ele pode ser quem fez essa coisa ruim”, disse um familiar de Francielio que preferiu não se identificar.

Francielio era pescador e não tinha desavenças com ninguém da comunidade. O corpo do pescador foi trazido para a sede do Instituto Médico Legal (IML). O autor do crime já foi identificado e a polícia civil busca localizar o criminoso.

