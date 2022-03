Jovem é morto a golpes de faca na zona norte de Manaus

O jovem chegou com vida ao Hospital mas não resistiu aos ferimentos e morreu

Manaus (AM) – Um homem identificado como Fineias de Souza Monteiro de 18 anos foi morto a golpes de arma branca na noite do sábado (19), por volta das 22 horas, na rua Santa Brigida , bairro Monte das Oliveiras na zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas Fineias teria se envolvido em uma briga e recebeu golpes de faca.

Ele trabalhava como autônomo.

Os familiares não quiseram comentar sobre o ocorrido e moradores não conhecem o homem que cometeu o crime.

Fineias foi levado com vida para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo e por volta das 00:02 h ele veio a óbito.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o caso para chegar ao autor do crime.

Mortes no AM

Do total de 51 homicídios registrados em novembro, 46 vítimas eram do sexo masculino, sendo que 18 deles tinham entre 18 a 24 anos de idade. Segundo levantamento preliminar do setor de inteligência, 32 casos tiveram características de execução. Os dados mostram que 39 mortes foram ocasionadas por armas de fogo, 9 por arma branca, 2 por agressão física e uma por outros meios de execução.

A capital do Amazonas registrou 837 homicídios, o que representa uma redução de 5,2% no número de casos frente a igual período de 2021, quando a capital totalizou 883 casos.

