Flamengo jogará na Arena da Amazônia pela primeira rodada do Campeonato Carioca de 2024

Manaus (AM) – O retorno do Flamengo a Manaus está confirmado para 2024. A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) oficializou nesta sexta-feira (22) a tabela e o Rubro-Negro vai enfrentar o Audax Rio na Arena da Amazônia no dia 17 de janeiro, às 20h30 (horário da capital amazonense). O jogo vale pela primeira rodada da Taça Guanabara.

Informações sobre ingressos devem ser divulgadas somente no próximo ano. Após a partida na Arena, o Flamengo viaja para Orlando, onde fará parte de sua pré-temporada, retornando próximo do final do mês. Durante a Taça Guanabara o Rubro-Negro também viajará para João Pessoa (PB), onde enfrenta o Nova Iguaçu, e para Natal, onde encara a Portuguesa-RJ.

Jogo acontece às 20h30 no horário de Manaus. Foto: Reprodução

Com o gramado do Maracanã em manutenção, o presidente Rodolfo Landim já havia manifestado o interesse de levar jogos do Campeonato Carioca para fora do Rio de Janeiro. O mandatário rubro-negro justificou a escolha das cidades por meio do número de torcedores do Flamengo presentes em cada uma delas. O Flamengo deve estrear com o time principal em Manaus.

“Manaus é uma cidade onde a gente tem ideia de levar. A gente faz o acompanhamento contínuo do público que vem aos jogos do Flamengo. Existe uma incidência enorme de torcedores que saem de Manaus. É o quarto Estado (Amazonas) que mais coloca gente no Maracanã. Temos que dar algum retorno para eles. Pelas pesquisas, mais de 50% da população de lá torce pelo Flamengo”, falou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, na cerimônia de lançamento do Campeonato Carioca, em novembro.

Retorno

Flamengo foi derrotado pelo Vasco na última vez em Manaus. Foto: Edmar Barros/Agência Estado

A última vez que o Flamengo jogou na cidade de Manaus foi em 2016. Naquela ocasião, o Rubro-Negro perdeu para o Vasco por 2 a 0, em jogo que valeu pela semifinal do Campeonato Carioca daquele ano. Andrezinho e Riascos marcaram os gols do Cruzmaltino.

Antes, o Flamengo já havia jogado na Arena da Amazônia por duas vezes em 2014, contra Botafogo e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, e por duas vezes em 2015, contra Vasco e São Paulo em amistosos.

