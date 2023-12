Campeã pan-americana de triatlo é atropelada durante treino em São Paulo

De acordo com o Sesi São Carlos, o motorista do veículo envolvido deixou o local sem prestar socorro

São Carlos (SP) – A atleta Luisa Baptista, campeã pan-americana de triatlo, de 29 anos, sofreu um sério acidente na manhã deste sábado (23), na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329), localizada no distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos, no interior de São Paulo.

Durante seu treinamento, Luísa foi vítima de uma colisão frontal com um carro, segundo o Sesi São Carlos, onde ela atua. O impacto resultou em múltiplos ferimentos e fraturas na tíbia e fêmur. Ainda de acordo com o clube, o motorista do veículo envolvido deixou o local sem prestar socorro.

A atleta necessitou de atendimento emergencial e foi entubada no local, informou a equipe da EPTV, afiliada da TV Globo. Luísa foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos em estado grave. Além disso, um motociclista também foi atingido no incidente e recebeu socorro por ferimentos de média complexidade.

Bicicleta sofreu impacto frontal com carro. Foto: Reprodução

Confira na íntegra a nota do Sesi São Carlos

“Informamos que a atleta de ‘Triatlhon’ Luísa Batista, da equipe do SESI São Carlos, sofreu um acidente quando estava em treinamento na manhã deste sábado, 23 de dezembro, numa estrada no distrito de Santa Eudóxia.

Um carro que vinha pela pista colidiu de frente com a bicicleta em que a atleta estava. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. Luísa está internada na Santa Casa de São Carlos. O SESI São Carlos está prestando toda a assistência à atleta e sua família.”

