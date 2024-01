Casos da bactéria que causou surto na China são confirmados no Brasil

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou, neste domingo (31), cinco casos de pneumonia com a bactéria Mycoplasma pneumoniae, que provocou um surto da doença na China.

De acordo com a pasta, os testes positivos foram realizados em cinco crianças com menos de 4 anos que estudavam em uma escola na cidade de Santo André, no ABC paulista.

“É importante ressaltar que se trata de uma pneumonia bacteriana relativamente comum, de característica sazonal, ou seja, o número de casos varia de acordo com a época do ano e não necessariamente representa gravidade”, destacou a Secretaria em nota.

Os sintomas provocados pela Mycoplasma pneumoniae são semelhantes ao de uma gripe: febre, coriza, dor de garganta e tosse seca. A transmissão ocorre por meio das vias aéreas.

*Com informações do SBT News.

