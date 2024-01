Prefeitura do interior do AM revitaliza bairros da cidade

Borba (AM) – A Prefeitura de Borba, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública Urbana (Semlip), realiza trabalhos de remoção de lixo, capinagem e roçagem, promovendo revitalização e melhorias nos bairros e principais avenidas da cidade. De acordo com o plano de trabalho da Semlip, o foco é reorganizar todos os bairros por zona, incluindo jardinagens e poda de árvores de acordo com as demandas de cada bairro.

“Essa ação da Secretaria de Limpeza Pública, além de ser uma atividade de extrema importância para manter a cidade limpa, bonita e organizada, também evita o mau cheiro, a proliferação de vetores e ainda contribui para a saúde pública, meio ambiente, qualidade de vida e o bem-estar da nossa população. Por isso, a equipe continua comprometida em sua missão de proporcionar um ambiente mais saudável e agradável para todos os moradores”, declarou Simão Peixoto, prefeito de Borba.

Durante esta semana, a equipe da Secretaria também efetivou a limpeza na área central, bem como nos bairros Nova Esperança, Ipiranga e Cristo Rei. Ainda nesta semana a equipe deve realizar os trabalhos no bairro Sham e adjacências. Nessa terça-feira, 23, foi finalizado o serviço de retirada de entulhos de todas as ruas, sendo uma média de 20 toneladas de lixo por bairro.

“Essa iniciativa faz parte de um esforço contínuo da prefeitura em transformar Borba. Estamos fazendo capinas nas ruas e meio fio, retiradas dos lixos e entulhos, retirada diária dos lixos domésticos, as ruas são varridas todos os dias em pontos com maior fluxo de pessoas, e em outros setores, ruas e avenidas da cidade”, garantiu o secretário da Semlip, Adriano Valente Soares.

Na última sexta-feira (19), o Parque Infantil Alessandra Polyne (Castelinho) recebeu uma atenção especial, onde a equipe realizou limpeza em todo o espaço recreativo, garantindo um ambiente seguro e agradável para as crianças e suas famílias.

“A prefeitura tem investido continuamente na manutenção da cidade. Temos um quadro de servidores com um quantitativo de 311 funcionários no total, dos quais 161 atuam diretamente na secretaria e 150 estão disponibilizados para outras repartições, incluindo os distritos de Axinim e Canumã”, explicou Simão Peixoto, prefeito de Borba.

*Com informações da assessoria

