Dia da Imigração Japonesa no Amazonas vira lei por iniciativa do deputado João Luiz

Manaus (AM) – A Lei nº 6.683/2024, que institui o dia 20 de junho como o Dia da Imigração Japonesa no Amazonas, de autoria do deputado estadual João Luiz (Republicanos), coordenador do Núcleo de Relações Internacionais (Nuriam) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) foi sancionada pelo governador Wilson Lima.

“Essa norma tem como objetivo reconhecer e homenagear a notável contribuição da comunidade japonesa para o desenvolvimento econômico, social e cultural do nosso Estado”, disse o deputado João Luiz.

O parlamentar lembra que a história da imigração japonesa no Amazonas remonta ao ano de 1930, quando chegaram os primeiros imigrantes japoneses ao município de Maués. No ano seguinte, no dia 20 de junho de 1931, desembarcou a primeira turma dos Koutakuseis, jovens japoneses graduados na Escola Superior de Colonização do Japão – Nippon Koutou Takushoku Gakko, cujo objetivo era treinar líderes de migração para a Amazônia. A chegada dos Koutakuseis em Parintins também foi o início de uma jornada de significativas contribuições dos japoneses para o Estado.

“Tendo em vista as contribuições dos Koutakuseis, escolhemos o dia 20 de junho para a comemoração do ‘Dia da Imigração Japonesa’ no Estado. Essa é uma forma de reconhecer e celebrar a importante contribuição histórica e atual da comunidade japonesa, promovendo a valorização da cultura e fortalecendo os laços de amizade e cooperação entre o Japão e o Amazonas”, informou o republicano.

A lei foi sancionada pelo governador Wilson Lima no dia 4 de janeiro deste ano.

*Com informações da assessoria

