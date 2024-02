Irmãos são presos por envolvimento na morte de cunhada no interior do AM

O assassinato foi cometido pelo companheiro da vítima que fugiu com os filhos do casal. Os suspeitos presos ajudaram a limpar a cena do crime, segundo a polícia

Um homem e uma mulher, de 41 e 45 anos, respectivamente, foram presos, na quinta-feira (1º), por suspeita no envolvimento da morte de Miss Lene Matos da Fonseca, em Borba, no interior do Amazonas. O crime ocorreu no dia 18 de dezembro de 2023, naquele município.

Os irmãos foram presos em uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), através da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba, Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Guarda Civil Municipal (GCM) por suspeita de envolvimento no feminicídio.

Segundo o delegado Jorge Arcanjo, da 74ª DIP, as investigações apontaram que o autor do crime foi Renato Barros de Souza, ex-companheiro de Miss Lene. O suspeito teria efetuado um disparo de espingarda na vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Em seguida, Renato fugiu com os três filhos do casal.

“Os suspeitos presos são irmãos de Renato, ambos moram ao lado da residência do casal. Foi constatado que logo ao ouvirem os disparos, o homem e a mulher foram até residência e obstruíram os vestígios do delito, trocaram as roupas da vítima e também limparam o chão do imóvel, caracterizando fraude processual”, completou o delegado.

O caso gerou grande repercussão na cidade e, de imediato, as investigações foram iniciadas. As equipes policiais tiveram conhecimento que Renato estaria escondido com os filhos em uma comunidade ribeirinha, com base nisso, foram até o local, mas somente os filhos e os irmãos foram encontrados, já o suspeito conseguiu fugir.

Renato Barros de Souza segue sendo investigado pelo disparo de arma de fogo que atingiu o filho dele, de 9 anos. Fato ocorrido seis dias antes do feminicídio da companheira.

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito, que entre em contato pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

