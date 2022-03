Wilson Lima entrega primeira agência da Cosama em Nhamundá (AM)

Manaus (AM)- O governador Wilson Lima inaugurou, nesta quinta-feira (24), uma nova agência da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), desta vez no município de Nhamundá (a 383 quilômetros de Manaus).

A unidade deverá beneficiar cerca de 12 mil moradores com água tratada. Em agenda no Baixo Amazonas, o governador também anunciou a implantação do programa Água Boa em comunidades de Parintins e Nhamundá.

Durante a inauguração, Wilson Lima destacou o avanço do governo nas ações de saneamento e tratamento e distribuição de água potável no interior.

Isso, que eu estou fazendo parceria com todos os prefeitos que desejarem, aqui no município de Nhamundá não foi diferente. Aqui o município tinha um problema gravíssimo de abastecimento de água. Algumas vezes a prefeita já havia me relatado isso, e eu disse: prefeita, eu assumo lá o abastecimento de água. E hoje, o município de Nhamundá tem água potável para beber”, afirmou o governador, durante agenda no município.

A ação acontece por meio do Termo de Cooperação Técnica, assinado pelo Governo do Amazonas com a Cosama e a Prefeitura de Nhamundá.

Ao todo, foram repassados aproximadamente R $1.872.219,99 para a revitalização e modernização do atual sistema, com a construção de um laboratório para monitoramento e controle de qualidade de água, recuperação do sistema de captação, rede elétrica e modernização da rede de distribuição.

Neste ano, a Cosama estará presente no Festival de Parintins 2022 com o programa Água nas Torcidas, distribuindo 180 copos caracterizados com as cores dos bois-bumbás, durante os três dias de festa.

