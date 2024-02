JC recebe o Botafogo na Arena, nesta sexta (9), no primeiro desafio do Brasileiro Feminino Sub-20

Manaus (AM) – O JC será o representante amazonense no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. As Tigresas estão no Grupo C junto de Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Cuiabá. Na primeira fase, os times do Grupo C enfrentam os do Grupo D, em turno e returno, e as duas melhores equipes avançam. O Botafogo será o adversário do time de Itacoatiara na estreia, que ocorre na Arena da Amazônia, às 15h (horário de Manaus), nesta sexta-feira (9).

O presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha, reiterou a importância da competição e incentivou as atletas do JC para a competição.

“Essa é uma competição importante realizada pela CBF. O Brasileirão Feminino Sub-20 vem para revelar talentos para o cenário nacional e internacional, além da nossa seleção brasileira. Marta, a maior jogadora de todos os tempos, deixou um legado e nós veremos as futuras craques surgindo diante dos nossos olhos. O JC vai representar o Amazonas e meu recado para as atletas é para acreditem nos seus talentos. É um momento para darem o máximo em campo, afinal, vocês estão representando o sonho de muitas mulheres”, afirmou o mandatário.

Sistema de disputa

Na primeira fase, 20 equipes foram divididas em quatro grupos, com cinco times em cada. Grupo A x Grupo B, Grupo C x Grupo D, em turno e returno. Os dois melhores passam. Na segunda e terceira fase, os duelos serão de ida e volta. Já na final, a partida ocorre em jogo único.

Os times do Grupo D que o JC irá enfrentar, além do Botafogo, são: Minas Brasília-DF, Sport-PE, UDA-AL e Cefama-MA.

Ingressos da estreia

O JC divulgou em suas redes sociais o valor dos bilhetes do confronto diante do Botafogo, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino Sub-20. O valor será promocional a R$5 para o duelo que será disputado na Arena da Amazônia, às 15h.

