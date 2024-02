Vexame! Brasil perde para a Argentina e está fora dos Jogos Olímpicos de Paris

O gol marcado por Gondou no segundo tempo, tirou os brasileiros dos Jogos Olímpicos deste ano

BRASIL FORA! Os Campeões Olímpicos de 2016 (Rio) e 2020 (Japão), não jogarão as Olimpíadas de Paris em 2024. A Seleção Brasileira foi derrotada pela Argentina na noite deste domingo (11), pela terceira e última rodada do quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico. O gol marcado por Gondou no segundo tempo, tirou os brasileiros dos Jogos Olímpicos deste ano.

Com o resultado, Brasil não joga as Olimpíadas no futebol masculino. A Seleção só ficou fora das Olimpíadas em 2004, na de Athenas. A Argentina e Paraguai estão classificados para Paris 2024.

O jogo

O primeiro tempo foi morno. As duas seleções buscavam abrir o placar, mas pouco criaram lances de verdadeiro perigo. A melhor chance da Argentina foi na falta cobrada por Almada, que carimbou a trave de Mycael. O Brasil foi bom defensivamente, não dando espaços para os argentinos criarem boas chances de gol, mas ofensivamente foi muito fraco.

Os principais armadores e atacantes, como Endrick, Andrey e Pirani, mal tocaram na bola e não ameaçaram o goleiro Brey. Nas finalizações, três para a Seleção e quatro para a Argentina, assim, 0x0 no placar na etapa inicial.

No segundo tempo o Brasil mudou sua postura e foi pra cima. Começou trocando passes mais rápidos no meio de campo e chegou por duas vezes, fazendo Brey suar a camisa. Primeiro Gabriel Pec chegou a ficar cara a cara com o goleiro argentino, que fez a defesa, depois, John Kennedy chutou e Brey defendeu novamente.

A Argentina também buscava seu gol, ameaçando Mycael com a cabeçada de Medina, que passou rente a trave. O gol saiu aos 32, com Gondou, após disputar bola com Arthur e se sair melhor, 1×0 Argentina.

*Com informações da site Terra

Leia mais

São Raimundo vence o Manauara e se classifica para as semifinais do Barezão 2024

Com gol no fim, Nacional derrota Manaus e avança às semifinais do Barezão

Manaus perde para o RPE Parintins, que garante liderança do grupo B do Barezão 2024