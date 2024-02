Manaus apresenta redução expressiva de roubos nos ônibus em janeiro

Manaus (AM) — Na comparação entre janeiro de 2024 e o mesmo período de 2023, Manaus teve uma redução significativa de aproximadamente 27.27% no número de assaltos em ônibus coletivos e uma diminuição de cerca de 18.64% no valor das perdas resultantes desses roubos. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

“Essa redução também é atribuída a aquisição de novos ônibus equipados com câmeras de segurança, a melhoria dos itinerários, além de estabelecermos parcerias efetivas com a Polícia Militar. Estamos promovendo o uso de meios eletrônicos para o pagamento de passagens, como cartões e PIX, reduzindo a necessidade de dinheiro vivo e aumentando a segurança para todos. Essas ações demonstram nosso compromisso em tornar o transporte público mais seguro e eficiente para a população de Manaus”, destaca o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins.

Durante o ano de 2023, as empresas de transporte coletivo sofreram um total de 1.499 roubos, resultando em perdas de R$ 173.342,59. A empresa mais afetada foi a Integração Transportes, com 661 assaltos e uma perda de R$ 84.555,60. Outras empresas impactadas incluíram Vega Manaus, com 263 assaltos e uma perda de R$ 22.584,04, e Viação São Pedro, com 199 assaltos e R$ 25.685,30 em perdas.

Em janeiro de 2024, as empresas registraram uma queda acentuada para um total de 80 roubos, resultando em perdas de R$ 9.526,01. Esse declínio é especialmente notável na Integração Transportes, que, embora continue sendo a mais afetada, viu seus números caírem para 30 assaltos com perdas de R$ 4.010,00. Outras empresas como Vega Manaus e Viação São Pedro também reportaram reduções significativas, com 9 e 16 assaltos, respectivamente.

Essa melhoria é ainda mais evidente na comparação com janeiro de 2023, quando as empresas enfrentaram 110 assaltos, acarretando perdas de R$ 11.708,00.

A redução para 80 assaltos e perdas menores em janeiro de 2024 reforça o impacto positivo das medidas de segurança implementadas pela Prefeitura de Manaus e forças policiais, incluindo monitoramento mais eficiente, blitz e revistas dentro dos ônibus realizadas pela Polícia Militar. Estes dados refletem um avanço notável na segurança do transporte coletivo da cidade, marcando um passo importante no combate ao crime.

Medidas

Um dos fatores cruciais para a redução de assaltos nos ônibus das empresas de transporte coletivo de Manaus tem sido o aprimoramento das medidas de segurança. Uma dessas medidas é o monitoramento intensivo via câmeras, que já foram instaladas em 70% da frota. Além disso, campanhas contínuas incentivando a população a utilizar meios de pagamento que dispensam o uso de dinheiro vivo, como o cartão Passa Fácil e aplicativos de pagamento de passagem, têm sido fundamentais.

Essas iniciativas não apenas aumentam a segurança dos passageiros e motoristas, mas também contribuem para a modernização e segurança do sistema de transporte público da cidade, reduzindo assim a incidência de assaltos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ônibus do Sinetram emite cartão PassaFácil em shopping na Zona Norte de Manaus