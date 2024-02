RPE Parintins e São Raimundo disputam semifinal do primeiro turno do Barezão 2024

O primeiro jogo entre RPE Parintins e São Raimundo da história do futebol amazonense marca a disputa por uma vaga na final do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2024. A partida será neste sábado (17), às 20h, no estádio Francisco Garcia, em Rio Preto da Eva. Não há vantagem e em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O classificado enfrentará o Amazonas FC na final.

Nas quartas de finais, os times se classificaram, após triunfos diante dos seus adversários. O Tourão eliminou o Princesa do Solimões após vencer por 3 a 0. Já o São Raimundo, superou o Manauara por 2 a 1.

O Tourão é o mandante da partida que vale vaga na final do campeonato. Foto: Divulgação

Mandante, o RPE Parintins chega invicto para o duelo diante do Tufão da Colina. Na atual edição do Barezão, a equipe do técnico Maurinho Fonseca tem uma campanha de quatro vitórias e dois empates, além de ter finalizado a fase de grupos na liderança do grupo B. Foram dez gols marcados e dois sofridos. Leo Itaperuna é o artilheiro do time com dois gols.

O São Raimundo chega motivado para o confronto. Os comandados de Sérgio Duarte, até o momento, possuem três vitórias, dois empates e somente uma derrota, com sete redes balançadas e sete gols sofridos. Marquinho e Dedê, herói das quartas, são os artilheiros do time na competição com dois gols cada.

*Com informações da assessoria

