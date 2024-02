RPE Parintins luta por uma vaga na final do 1º turno do ‘Barezão’

Rio Preto da Eva — O RPE Parintins quer consolidar a boa campanha, que vem fazendo no Campeonato Amazonense, conquistando uma das vagas para a final do primeiro turno. Para conseguir esse feito inédito, de sua história recente, terá que vencer o centenário São Raimundo.

A partida, válida pela semifinal do Barezão 2024, vai ocorrer neste sábado (17), a partir das 20h, no estádio municipal Francisco Garcia, no município Rio Preto da Eva (a 80 quilômetros de Manaus). O “Tourão” tem a melhor campanha, entre os dez clubes da competição, com quase 80% de aproveitamento, sendo quatro vitórias e dois empates.

Para este confronto, o técnico do time, Maurinho Fonseca, disse que aproveitou a semana para estudar a equipe adversária, além de trabalhar para corrigir alguns detalhes no elenco.

“O que tinha que corrigir já foi corrigido. Trabalhamos o que vimos do São Raimundo, detectamos algumas situações e iremos entrar em campo dispostos a anulá-las. Estamos preparados para mais uma decisão. Tenho falado muito que a nossa classificação passou e agora estamos com três decisões. A primeira, contra o Princesa, já foi”, disse o treinador.

Contra o São Raimundo, o comandante técnico do RPE Parintins informou que o grupo precisa manter o foco para não correr riscos. “É um jogo difícil. O nosso adversário vem fazendo um grande campeonato também, por isso, que a gente precisa manter o foco para não correr riscos e assim buscar fazer um bom jogo para chegarmos a final”, enfatizou Maurinho.

Destaque

Para o goleiro Robert Fernando, um dos destaques da equipe, o confronto com o São Raimundo tem todos os ingredientes para ser uma grande semifinal.

“Sem sombras de dúvidas vai ser uma excelente semifinal. A expectativa está altíssima e principalmente porque estamos próximos de conseguir colocar o Parintins na final da competição. Sabemos da importância e da dificuldade que vai ser o jogo porque a equipe do São Raimundo vem demonstrando a sua força também”, afirmou o atleta.

Robert disse ainda que seus companheiros estão bem motivados para a partida. “Estamos confiantes. O jogo é em casa, então a gente tem que impor e propor o jogo desde o começo. Se Deus quiser a gente vai conseguir chegar essa sonhada final”, finalizou o goleiro.

*Com informações da assessoria

