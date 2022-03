Escola de Parintins aprova oito alunos no vestibular de Medicina da UEA

Colégio Nossa Senhora do Carmo teve 34 aprovados no total

Parintins (AM) – O Colégio Nossa Senhora do Carmo conseguiu um feito marcante. A unidade de ensino da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, localizada em Parintins (distante a 369 quilômetros de Manaus) aprovou 34 estudantes para a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), sendo oito para o curso de medicina.

A unidade de ensino se destacou entre as 21 unidades do município.

Matriculados na unidade escolar desde a 1ª série do Ensino Médio, os estudantes Ana Karine Melo, André Luís Monteiro, Antonio Machado, Felipe Cardoso, Henrique Vasconcelos, Luana Lima Sá, Mariana Ferreira e Sofia Kawamura, puderam desenvolver na escola, atividades, simulados e provas externas voltadas ao vestibular.

A futura médica, Sofia Kawamura, de 18 anos, conta que após três anos de dedicação, a sensação é de dever cumprido.

“Passar no curso dos meus sonhos foi a melhor felicidade do mundo. Valeu todo o esforço dos dias estudados, fico com a sensação de dever cumprido. Agradeço aos meus pais, que sempre acreditaram em mim, e ao Colégio Nossa Senhora do Carmo, onde estudei desde os 6 anos de idade, e sempre digo que lá foi a minha segunda casa”, expressa Sofia.

Medicina

As amigas Ana Karine Melo e Mariana Ferreira, ambas de 18 anos, foram aprovadas para Medicina. As duas estudaram juntas desde a infância e agora serão colegas de profissão.

Ana acredita que a disciplina e o incentivo já conhecidos da escola foram essenciais para a aprovação.

“Durante o ensino remoto, a gente recebeu livros e PDFs do ‘Aula em Casa’ e isso foi um grande auxílio, porque os materiais eram completos e mesmo quem não tinha outros recursos podia se preparar. Eu utilizei todos, principalmente os de redação”, avalia.

Mariana recorda o dia da aprovação com emoção.

“Foi um dia que era muito esperado, e ver que meu nome estava na lista de aprovados foi uma felicidade enorme, parece até que ainda não é real. Eu vejo que o estímulo da escola foi muito importante e me preparou para o que estou vivendo. Meu conselho é que aproveitem, se dediquem muito, e não desistam dos seus sonhos”, frisa.

Aprovações na escola

No total, a unidade de ensino teve 34 aprovações no vestibular da UEA. A caloura de Enfermagem Sindy Nascimento, de 18 anos, conta que o caminho para a aprovação foi árduo, mas com o apoio da escola, conseguiu se preparar e ter a tão sonhada vaga na universidade.

“Estou só gratidão. Eu só consegui ir bem nos vestibulares porque tive uma boa base, e até agradeci aos meus professores por isso, porque o princípio de tudo é a escola, e eles sempre se preocuparam muito com que a gente aprendesse”, conta a egressa da rede estadual.

Ela também foi aprovada para Serviço Social na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Tradição em aprovações

Com cerca de 20 anos entre idas e vindas no cargo de gestora do Colégio Nossa Senhora do Carmo, Irmã Iracema Lima, diz que a felicidade é coletiva na unidade.

A escola tem 1.306 estudantes matriculados nos três turnos, nos ensinos Fundamental e Médio.

“Nosso foco é preparar os alunos para a vida, de educação que forma para vida, não só para vestibulares, olimpíadas. Os nossos frutos são colhidos há muito tempo, sempre temos muitas aprovações, e vejo que isso acontece por causa do compromisso dos nossos profissionais, a seriedade com que trabalhamos, o envolvimento das famílias e o empenho da Secretaria de Educação. Por isso que ao longo de 65 anos temos profissionais formados em diversas áreas e tendo ótimos resultados para suas vidas”, destaca a gestora.

*Com informações de Agência Amazonas

Leia mais:

UEA retoma divulgação presencial do resultado do vestibular e SIS

“A primeira da família na universidade”, diz jovem de Parintins aprovada na UEA

Estudantes do AM conquistam 631 aprovações em universidades públicas