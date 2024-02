Amazonas x São Raimundo: ingressos para final do primeiro turno do Barezão já estão à venda

Manaus (AM) – A venda de ingressos para Amazonas x São Raimundo, pela final do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2024, começou nesta quarta-feira (21). A Federação Amazonense de Futebol (FAF) anunciou que as vendas acontecem em cinco unidades das lojas Nação Rubro-Negra, nos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e Via Norte, na avenida João Valério, no Vieiralves, além do stand do Amazonas, no Sumaúma Shopping. Os valores padronizados seguem de R$30 (inteira) e R$15 (meia).

A decisão está marcada para o próximo domingo (25), às 18h, na Arena da Amazônia. Assim como em todos os jogos do Barezão 2024, o torcedor que prestigiar a primeira grande final da competição estará concorrendo a um carro 0km, modelo Citroen C3 Live. Cada ingresso adquirido valerá como um cupom para concorrer ao veículo que será sorteado pela FAF ao final da competição.

Gratuidades e meia-entrada

De acordo com as leis vigentes, terão direito à gratuidade nas partidas do Estadual 2024 idosos, crianças de até 12 anos e pessoas com deficiência. Ademais, os acompanhantes de PCDs terão direito a meia-entrada.

Ainda segundo a legislação, estudantes, professores e jovens de baixa renda também terão direito a meia-entrada nos jogos. Todos esses grupos precisam apresentar documento que comprove tal direito, no momento da compra do ingresso.

Aumento de público nos estádios

Rumo à final do primeiro turno, o Campeonato Amazonense 2024 já atingiu um total de público pagante superior ao de toda edição de 2023. Em 31 jogos até aqui, o Barezão deste ano teve 23.820 pagantes, número 49% maior que os 15.982 pagantes nas 50 partidas do Estadual do ano passado.

